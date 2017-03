(dpa) - Der Wechsel von Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger von Manchester United zu den Chicago Fire in die USA ist so gut wie perfekt. Der 32-Jährige müsse nur noch die medizinische Untersuchung bei seinem neuen Club aus der Major League Soccer (MLS) absolvieren und ein Visum erhalten, teilte Manchester United am Dienstag mit.

„Ich bin traurig, meine vielen Freunde bei Manchester United zu verlassen“, wird Schweinsteiger auf der United-Website zitiert. „Aber ich bin dem Club dankbar, dass er mir die Chance gibt, die Herausforderung bei Chicago Fire anzunehmen.“