(jan) - Wer am 25. März ab 20.45 Uhr Frankreichs Fußballstars im Stade Josy Barthel sehen will, der muss am Freitag (20. Januar) auf der Matte stehen. Dann beginnt nämlich der Vorverkauf für das Qualifikationsspiel zur Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Luxemburg und der "Équipe Tricolore".

Wie die FLF am Mittwochabend mitteilte, sind die begehrten Eintrittskarten ab 9 Uhr in den Reiseagenturen von Voyages Emile Weber in Kirchberg, Luxemburg-Stadt, Grevenmacher, Esch/Alzette, Mersch und Canach erhältlich. Zudem kann man Karten in der „Réidener Spënnchen“ in Redingen (ab 7 Uhr) und in der Buchhandlung „Libo“ in Wiltz kaufen (ab 8.30 Uhr). Außerdem gibt es die Tickets ab 9.30 Uhr am Sitz der FLF in Monnerich.

Karten für die "tribune de face" kosten 40 Euro, für die "tribune de côté" 30 Euro. Für einen Platz auf der „tribune populaire“ bezahlt man 20 Euro. Pro Person können nur zwei Tickets gekauft werden.