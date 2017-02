(müs) - Luxemburger Fußballfans sollten sich drei neue Termine im März dick in ihrem Kalender anstreichen: Als Vorbereitung auf das Ländermatch gegen Frankreich am 25. März, tritt die Nationalmannschaft am 8. März gegen den belgischen Zweitligisten St. Gilloise an. Anpfiff ist um 19 Uhr in Koerich.



Drei Tage nach dem Ländermatch geht es in einem Freundschaftsländerspiel ab 20 Uhr im Stade Alphonse Theis in Hesperingen gegen den afrikanischen Inselstaat Kap Verde.



U21-Team bereitet sich auf EM-Quali vor



Ein weiteres Freundschaftsspiel bestreitet das Luxemburger U21-Team gegen Malta. Spielbeginn ist am 23. März um 18.30 Uhr in Kehlen.



Diese Partie dient als Vorbereitung auf das EM-Qualifikationsspiel am 28. März gegen Kasachstan. Die beiden Mannschaften treten ab 17 Uhr im Stade Municipal de la Ville de Differdange in Oberkorn gegeneinander an.