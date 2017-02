(müs) - Franck Passi wird der neue Trainer des OSC Lille. Der Franzose kommt für Patrick Collot. Das gab der Luxemburger Gerard Lopez am Dienstag bekannt. Lopez hat den Fußball-Erstligisten erst kürzlich übernommen und ist der neue Vereinspräsident. Er soll und will den Club in neue sportliche Sphären führen und hat dazu nun einen ersten Schritt getan. "Ja, Frank Passi wird Patrick Collot ersetzen, das ist Teil eines größeren Plans", bestätigte der Luxemburger dem Radiosender RMC.

Collot übernahm den Verein erst im November. Damals stand Lille auf Rang 19. Doch Collot erlangte die Trainerlizenz für die erste Liga nicht, und so musste der Verein bei jedem Spiel, dass er coachte, 25.000 Euro Strafe zahlen.

Der 50-jährige neue Trainer wurde im Oktober 2016 bei Olympique Marseille entlassen, als der amerikanische Geschäftsmann Frank McCourt den Club kaufte. Lopez war auch in Marseille lange als Käufer im Gespräch, ehe der US-Amerikaner dann doch den Vorzug erhielt.



Teil des großen Plans ist auch, dass Passi nur wenige Monate als Cheftrainer in Lille arbeiten wird. Das steht bereits jetzt fest. Denn in der kommenden Saison soll er durch den Argentinier Marcelo Bielsa ersetzt werden und neben ihm als Co-Trainer arbeiten. Die beiden haben bereits in Marseille zusammen gecoacht.



Lille liegt in der Ligue 1 momentan auf Rang 17 und damit nur einen Punkt von einem Relegationsplatz entfernt. Seitdem Lopez den Verein Ende Januar übernahm, verlor Lille drei Mal in Folge und rutschte drei Plätze nach unten.