(müs) - Die reinen Fakten klingen erst einmal wenig spektakulär: Kosa Attila vom FC Straubing wurde beim Spiel gegen den FC Straßkirchen in der Halbzeit ausgewechselt und in der 84.' wieder eingewechselt. So weit, so langweilig.

Amüsant ist aber der Grund für diese Wechselaktion in der deutschen Amateurklasse. Auch wenn sein Verein, der FC Straubing 15 Spiele hintereinander nicht gewinnen konnte: Attila hat einen Termin, einen wichtigen Termin, einen der nicht warten kann. Er muss unbedingt eine Wohnung besichtigen. Und da man manchmal eben Prioritäten setzen muss, verschwindet der Spieler mal eben für eine gute halbe Stunde.



Kuriose Wechselaktion in der deutschen Amateurliga.

Foto: Screenshot.

Ob er in dieser Zeit auch schon den Miet- oder Kaufvertrag unterschrieben hat, ist nicht bekannt. Etwas seltsam muss aber wohl das etwas ungewöhnlich sportlich und verschwitzte Outfit auf den Makler gewirkt haben.

Ach ja, das Spiel endete 2:2 und damit gab es am Ende das 16. Spiel ohne Sieg für Straubing.

Und weil es ohnehin schon so schön kurios zuging, pfiff der Schiedsrichter die Partie einfach mal fünf Minuten früher ab. Und die Vermutung des Livetickers liegt nahe: Der hatte wohl auch noch einen Termin.