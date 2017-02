(sid) - Der frühere argentinische und chilenische Fußball-Nationaltrainer Marcelo Bielsa wird zur kommenden Saison Coach des französischen Erstligisten OSC Lille. Dies gab der viermalige Meister am Sonntag bekannt. Gerard Lopez der neue Präsident in Lille, er hat den Club vor einigen Wochen übernommen. Für den exzentrischen 61-jährigen Bielsa, der den Spitznamen "El Loco" (der Verrückte) trägt, ist es nach Olympique Marseille (2014/15) die zweite Station in der Ligue 1.

Bielsa war im vergangenen Juli nach nur zwei Tagen als Trainer von Lazio Rom zurückgetreten, nachdem der Club seine Transferwünsche offenbar nicht erfüllt hatte. Mit seinem Heimatland Argentinien war Bielsa 2002 bei der WM in Japan und Südkorea in der Vorrunde gescheitert, hatte aber 2004 die Copa América sowie Olympia-Gold gewonnen.

Lille, derzeit in der Meisterschaft im unteren Mittelfeld der Tabelle, hatte sich im November von Trainer Frédéric Antonetti getrennt, seitdem war Patrick Collot als Interimslösung im Amt. Er musste vergangenen Dienstag Frank Passi weichen.



Die Verpflichtung von Passi ist "Teil eines größeren Plans", so Lopez. Er soll und will den Club in neue sportliche Sphären führen. Passi und Bielsa kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit in Marseille. Wenn Bielsa kommt, wird Passi neben ihm als Co-Trainer arbeiten.