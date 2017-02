(dpa) - Der FC Schalke 04 hat nach einer souveränen Vorstellung in Saloniki beste Aussichten auf den Einzug ins Achtelfinale der Europa League. Burgstaller (27.'), Meyer (82.') und dem eingewechselten Huntelaar (90.') gelangen am Donnerstag im Zwischenrunden-Hinspiel vor 28.000 Zuschauern die wichtigen Auswärtstreffer zum 3:0-Sieg beim griechischen Club PAOK Saloniki. Nach dem vierten Pflichtspiel ohne Niederlage in Serie hat der Elfte der Fußball-Bundesliga den Einzug in die Runde der besten 16 vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch fast schon sicher.

Allerdings war es schon vor der Partie in der nordgriechischen Hafenstadt zu Auseinandersetzungen zwischen Schalke-Fans und der Polizei gekommen. Hooligans randalierten an der Hafenpromenade und beschädigten ein Café, verletzt wurde nach Polizeiangaben allerdings niemand.

Einen weniger guten Abend hatte Borussia Mönchengladbach erwischt. Die "Fohlen" sind die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale der Europa League gesunken. Der Zehnte der Fußball-Bundesliga unterlag im Zwischenrunden-Hinspiel mit 0:1 gegen Fiorentina und steht damit in acht Tagen in Florenz vor einer schwierigen Mission. Mit der ersten Niederlage nach zuvor vier Siegen und einem Remis endete am Donnerstagabend auch die Erfolgsserie unter dem neuen Trainer Dieter Hecking. Vor 41.863 Zuschauern im Borussia-Park erzielte Geburtstagskind Bernardeschi (44.') den Siegtreffer für die glücklichen Gäste.



Auch der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United steht vor dem Einzug ins Achtelfinale. Ibrahimovic (15.'/75.'/88.'/Foulelfmeter) sorgte mit einem Dreierpack fast im Alleingang für den 3:0-Erfolg der "Red Devils" im Hinspiel der Zwischenrunde gegen AS St. Étienne aus Frankreich. Ebenfalls drei Tore gelangen am Donnerstagabend Dzeko (65.'/79.'/86.') beim 4:0 des AS Rom beim spanischen Club FC Villarreal.

Die übrigen Partien endeten wie folgt:

FK Krasnodar – Fenerbahce 1:0, Mönchengladbach – Fiorentina 0:1, Astra Giurgiu – Genk 2:2, Ludogorets Razgrad – Kopenhagen 1:2, Celta Vigo – Shakhtar Donezk 0:1, Olympiakos Piräus – Osmanlispor 0:0, La Gantoise – Tottenham 1:0, FK Rostov – Sparta Prag 4:0, Alkmaar – Lyon 1:4, PAOK Saloniki – Schalke 04 0:3, Athletic Bilbao – APOEL Nikosia 3:2, Legia Warschau – Ajax Amsterdam 0:0, Anderlecht – Zenit St. Petersburg 2:0, Manchester United – St-Etienne 3:0, Villarreal – AS Rom 0:4, Hapoel Beer-Sheva – Besiktas 1:3. Die Rückspiele werden am 22. und 23. Februar ausgetragen.