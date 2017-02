(dpa) - Manchester United ist souverän ins Achtelfinale der Europa League eingezogen. Nach dem 3:0-Hinspielsieg gegen die AS Saint-Étienne vor knapp einer Woche gewann der englische Spitzenclub die zweite Zwischenrunden-Partie mit 1:0 und qualifizierte sich locker für die nächste Runde. Mkhitaryan erzielte im Auswärtsspiel in Frankreich am Mittwoch nach 16 Minuten das Tor des Tages. "United" musste nach der Gelb-Roten Karte gegen Verteidiger Bailly (63.') am Ende mit zehn Mann auskommen.

Ebenfalls im Achtelfinale steht der russische Club FK Krasnodar, dem bei Fenerbahce Istanbul ein 1:1 zum Weiterkommen reichte. Das Hinspiel hatten die Russen auf eigenem Platz mit 1:0 gewonnen.



Der FC Schalke 04 steht ebenfalls wie erwartet im Achtelfinale. Sechs Tage nach dem 3:0-Sieg bei PAOK Saloniki kamen die "Königsblauen" in der zweiten Partie daheim zu einem 1:1. Vor 50 619 Zuschauern brachte der Österreicher Schöpf das Team von Trainer Markus Weinzierl in der 23.' in Führung. Nastasic sorgte nur zwei Minuten später mit einem Eigentor für den Ausgleich für die Griechen.







Resultate

Fenerbahce – FK Krasnodar 1:1 (0:1)

St-Etienne – Manchester United 0:1 (0:3)

Schalke – PAOK Saloniki 1:1 (3:0)

Am Donnerstag:



17.00: Osmanlispor – Olympiakos (0:0)

19.00: APOEL Nikosia – Athletic Bilbao (2:3)

19.00: Ajax Amsterdam – L. Warschau (0:0)

19.00: Besiktas – Hapoel Beer-Sheva (3:1)

19.00: AS Rom – Villarreal (4:0)

19.00: St. Petersburg – Anderlecht (0:2)

21.05: Kopenhagen – Razgrad (2:1)

21.05: Fiorentina – Mönchengladbach (1:0)

21.05: Genk – Astra Giurgiu (2:2)

21.05: Olympique Lyon – Alkmaar (4:1)

21.05: Shakhtar Donezk – Celta Vigo (1:0)

21.05: Sparta Prag – FK Rostov (0:4)

21.05: Tottenham – La Gantoise (1:0)

Hinspielergebnisse in Klammern