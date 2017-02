(jan) - Ob Miralem Pjanic mit dem Kopf zu 100 Prozent bei der Sache war, das weiß nur er. Doch der Spielmacher von Juventus Turin hat am Dienstagabend in der Fußball-Champions-League nicht gerade eine Glanzleistung auf den Rasen gezaubert. Trotzdem kam die „Alte Dame“ im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Porto, der seit der 27.' nach der Gelb-Roten Karte für Telles in Unterzahl spielen musste, zu einem souveränen 2:0. Die Tore erzielten Pjaca (72.') und Dani Alves (74.'). Pjanic gelang, abgesehen von der Vorbereitung eines Abseitstores durch Dybala (46.'), wenig.

Der Bosnier, der in dieser Saison bislang acht Tore und neun Vorlagen beigesteuert hat, wirkte über weite Strecken seltsam ideenlos. Vielleicht haben dem Mittelfeldstar die Gerüchte um Offerten von Real Madrid den Kopf verdreht. Wie spanische Medien berichten, planen die „Königlichen“ im Sommer einen Transfer-Angriff auf den 26-jährigen Nationalspieler, der seine Kindheit in Luxemburg verbracht hat. Pjanic, dessen Vertrag in Turin bis 2021 läuft und dessen Marktwert auf rund 40 Millionen Euro taxiert wird, würde jedoch alles andere als billig werden.

Allen Gerüchten zum Trotze hat Juventus Turin in gewohnter Manier einen komfortablen Auswärtssieg eingefahren und steht bereits mit einem Bein im Viertelfinale. Dabei baut Trainerfuchs Massimiliano Allegri darauf, dass sein Regisseur für den Traum vom Champions-League-Titel noch richtig wertvoll wird.





Resultate

FC Porto – Juventus Turin 0:2

FC Sevilla – Leicester 2:1

Rückspiele

Am Dienstag, den 14. März:

20.45: Juventus Turin – FC Porto

20.45: Leicester – FC Sevilla