(sid/dpa) - Die Geburtstagskinder Di Maria und Cavani haben den FC Barcelona geschockt und für Paris St. Germain die Tür zum Viertelfinale der Champions League ganz weit aufgestoßen. Der Deutsche Draxler (40.'), der Argentinier Di Maria (18'., 55.') an seinem 29. und Torjäger Cavani an seinem 30. Geburtstag (71.') erzielten die Treffer zum sensationellen 4:0-Sieg des französischen Meisters im Achtelfinal-Hinspiel gegen den Favoriten aus Spanien.

Die Katalanen stehen im Rückspiel am 8. März mit dem Rücken zur Wand und könnten erstmals seit der Saison 2007/2008 das Viertelfinale verpassen. Die Pleite in Paris war für Barcelona die höchste Auswärts-Niederlage in der Königsklasse seit 1 393 Tagen. 2013 hatte Barca im Halbfinale bei Bayern München ebenfalls 0:4 verloren.

Der Wundersturm patzt



Vor 46 484 Zuschauern im Pariser Prinzenpark übernahmen die Gastgeber vom Start weg die Initiative. Vom Wundersturm der Gäste mit Messi, Suarez und Neymar war so gut wie nichts zu sehen, zudem offenbarte die Abwehr die ein oder andere Schwäche.

Beim 0:1 durch Di Maria, der mit einem Traumfreistoß erfolgreich war, konnte Torwart ter Stegen nichts ausrichten. Beim zweiten Gegentreffer von Draxler, der aus rund 14 m traf sah er allerdings nicht so gut aus. Beim Fernschuss zum 0:3 von Vizeweltmeister Di Maria war ter Stegen ebenso machtlos wie beim Gegentor von Cavani, der im siebten Spiel zum siebten Mal traf.

Ter Stegens Gegenüber Trapp verlebte dagegen trotz der Stars auf gegnerischer Seite einen relativ ruhigen Abend. Lediglich gegen Europameister Gomes musste der Deutsche in der 28.' sein ganzes Können aufbieten.

Angespannte Stimmung im und vor dem Stadion

Weniger Tore fielen beim Spiel Borussia Dortmund gegen Benfica Lissabon. Die Dortmunder hatten zwar viel Ballbesitz und gute Chancen, aber am Ende null Tore. Nach den aufwühlenden Tagen mit Darmstadt-Pleite und DFB-Strafe brachte vor allem Aubameyang den BVB beim 0:1 bei Benfica Lissabon um den möglichen Lohn. Der beste Bundesliga-Schütze vergab mehrere große Torchancen und verschoss zudem einen Handelfmeter (58.') kläglich. Mitroglou (48.') war effektiver und nutzte vor 55 124 Zuschauern im Estadio da Luz seine einzige Torchance zum glücklichen Siegtreffer des portugiesischen Meisters.

Nicht nur im Stadion war die Stimmung angespannt. Zahlreiche Dortmund-Fans kamen wegen technischen Problemen an den Kartenlesegeräten nicht ins Stadion. Die Bitte der Dortmunder, das Spiel später anpfeifen zu lassen, wurde von der UEFA nicht erhört. Laut BVB-Fanabteilung kam es zu gewalttätigen Aktionen der portugiesische Polizei gegen einzelne Dortmund-Fans.

Das Rückspiel am 8. März muss der BVB mit zwei Toren Vorsprung gewinnen, um das Viertelfinale zu erreichen. Paris ist hingegen so gut wie sicher weiter