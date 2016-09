(dpa) - Der FC Bayern München hat mit dem dritten Sieg im dritten Saisonspiel die Führung in der Fußball-Bundesliga zurückerobert. Nach frühem Rückstand setzte sich der Titelverteidiger am Samstag vor heimischer Kulisse mit 3:1 gegen den FC Ingolstadt durch. Die Münchner verdrängten den 1. FC Köln (7 Punkte) wieder vom ersten Platz. Neuer Zweiter ist sogar nun Aufsteiger RB Leipzig, der beim Hamburger SV 4:0 gewann.



Dahinter machte Borussia Dortmund als nun Vierter seine Ambitionen mit einem 6:0 gegen den SV Darmstadt 98 deutlich. Der VfL Wolfsburg kam bei 1899 Hoffenheim nicht über ein 0:0 hinaus, Eintracht Frankfurt besiegte Bayer 04 Leverkusen 2:1.

FC Bayern München - FC Ingolstadt 3:1 (1:1)

Erste Chance der Gäste und gleich ein Tor - der erste Gegentreffer der Münchner in dieser Saison. Lezcano spielte den Ball frech durch die Beine von Nationalkeeper Neuer, nach gerade mal acht Minuten musste der deutsche Rekordmeister einem Rückstand hinterherlaufen. Nur vier Minuten nach der Führung der Ingolstädter gelang Torjäger Lewandowski aber mit einem tollen Heber über FCI-Keeper Nyland der Ausgleich. Für die Entscheidung sorgten Alonso mit einem wuchtigen Schuss aus 20 Metern (50.') und Rafinha (84.').

Borussia Dortmund - SV Darmstadt 6:0 (1:0)

Götze durfte nicht von Beginn an ran, die Borussen trafen trotzdem früh. Ein tolles Kombinationsspiel schloss Castro in der 7.' erfolgreich ab - und alles deutete bereits darauf hin, dass die Borussen auch ihr fünftes Pflicht-Heimspiel gegen die „Lilien“ gewinnen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Ramos (48.') per Abstauber, sechs Minuten später legte Christian Pulisic nach. Nach dem 6:0-Sieg bei Legia Warschau fertigte der BVB die Darmstädter mit demselben Resultat ab. Niemeyer sah in der 57.' Gelb-Rot. Erneut Castro (79.'), Rode (84.') und Emre Mor (88.') schlugen auch noch zu - nur Götze hatte keinen Anteil daran, er kam nicht mehr in die Partie.

Hamburger SV - RB Leipzig 4:0 (0:0)

Das Duell der vermeintlich so gegensätzlichen Teams - Bundesliga-Dino gegen Neuling - kam erst nach dem Seitenwechsel richtig in Fahrt. Grund dafür war das Foul von Adler an Werner im Strafraum der Hamburger. Den Elfmeter verwandelte Forsberg (66.'). Nur kurz danach wurde die Miene von HSV-Coach Bruno Labbadia noch düsterer: Die Leipziger erhöhten durch Orban auf 2:0 (72.'), Werner (78.') und Selke (90.+2.') legten nach. Hamburg ist nun 16.', wartet weiter auf den ersten Sieg und droht auch noch auf einen der beiden letzten Ränge abzurutschen. Leipzig, der ungeschlagene Aufsteiger, steht nach zwei Siegen und einem Remis zunächst auf dem zweiten Tabellenplatz.

1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg 0:0

Die Chancen waren da: Für Gomez, für Draxler. Aber die beiden Nationalspieler konnten das erste 0:0 im 17. Duell auch nicht verhindern. Hoffenheim wartet damit weiter auf den ersten Saisonsieg, ist allerdings nach nun drei Unentschieden auch noch unbesiegt. Die Wolfsburger kamen zum zweiten Mal nicht über ein Remis hinaus, und rutschten in der Tabelle auf den siebten Rang ab.

Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen 2:1 (0:0)

Wer sonst? Alexander Meier brachte die Frankfurter in Führung (53.'). Nach einer torlosen ersten Halbzeit hatten die Fans der Eintracht endlich Grund zum Jubeln, schließlich hatten sie auch noch die bittere Niederlage im Hessen-Derby gegen Darmstadt im Hinterkopf. Allzulange freuen konnten sie sich aber auch gegen die Bayer-Mannschaft nicht. Nach einer Stunde stand es 1:1, Torschütze für die Gäste war Hernandez. Doch die Eintracht setzte sich am Ende durch und klettert auf Platz sechs: Fabian sei Dank. Der Mexikaner sorgte elf Minuten vor dem Ende für den Sieg. Bayer-Profi Hernandez vergab zwei Minuten vor dem Ende mit einem Elfmeter an den Pfosten den erneuten Ausgleich.