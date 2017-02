(sid) - Bayer Leverkusen hat auch dank eines historischen Tores von Bellarabi seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und eine gelungene Generalprobe für die Königsklasse gefeiert. Der 26 Jahre alte Nationalspieler leitete das verdiente 3:1 der Mannschaft von Trainer Roger Schmidt beim FC Augsburg mit dem 50.000 Treffer der Bundesliga-Geschichte ein.

Bellarabi traf knapp 54 Jahre nach dem Premierentor des Dortmunders Timo Konietzka (24. August 1963) in der 23.' zur umjubelten Führung. Havertz hatte präzise vorbereitet. Der 17-Jährige deutete nicht nur in dieser Szene sein großes Talent an. Chicharito erhöhte in der 40.' mit seinem zehnten Saisontor auf 2:0. Kohr verkürzte (60.'), ehe erneut Chicharito (65.') nach einem erneut brillantem Pass des starken Havertz traf.

"Wir haben bis auf die erste Viertelstunde in der zweiten Halbzeit ein überragendes Spiel gemacht und verdient gewonnen", sagte ein zufriedener Bayer-Torwart Leno nach dem Schlusspfiff bei Sky und Jubiläums-Torschütze Bellarabi sagte: "Ich freue mich erstmal über die drei Punkte. Ich habe die Zahl gar nicht im Kopf gehabt, freue mich jetzt aber über dieses besondere Tor."

Nach den anhaltenden Diskussionen um den umstrittenen Schmidt kam der zweite Liga-Sieg in Folge nach dem 3:0 gegen Frankfurt für Leverkusen zur rechten Zeit. Beim Team von Manuel Baum geht dagegen die Kurve nach der zweiten Niederlage hintereinander wieder nach unten. Der FCA setzte zudem seine Negativserie gegen Bayer fort. Auch im zwölften Ligaspiel gelang kein Sieg, dafür setzte es die achte Niederlage - und dies trotz Kampf und Willen verdient. Leverkusen zeigte die bessere Spielanlage und war vor allem effektiver.

Die Jubiläumstore der Fußball-Bundesliga:

1.000.: Werner Grau (Schalke 04) am 26. September 1964 beim 2:6 gegen Borussia Dortmund (89.'), 5.000.: Günter Netzer (Borussia Mönchengladbach) am 18. Januar 1969 beim 4:1 gegen den 1. FC Köln (64.'), 10.000.: Hans "Buffy" Ettmayer (VfB Stuttgart) am 26. Januar 1974 beim 3:1 gegen Eintracht Frankfurt (38.'), 15.000.: Klaus Fichtel (Schalke 04) am 25. November 1978 beim 5:1 gegen Borussia Dortmund (89.'), 20.000.: Kurt Niedermayer (VfB Stuttgart) am 1. Oktober 1983 beim 3:2 gegen den 1. FC Köln (62.'), 25.000.: Frank Mill (Borussia Dortmund) am 10. September 1988 beim 3:0 gegen den SV Waldhof Mannheim (82.'), 30.000.: Alexander Borodjuk (SC Freiburg) am 6. April 1994 beim 2:3 bei Werder Bremen (89.'), 35.000.: Stefan Beinlich (Bayer Leverkusen) am 5. Februar 2000 beim 3:0 gegen den MSV Duisburg (58.'), 40.000.: Andres D'Alessandro (VfL Wolfsburg) am 20. September 2005 beim 4:2 bei Hannover 96 (33.'), 45.000.: Cacau (VfB Stuttgart) am 30. April 2011 beim 2:1 bei 1899 Hoffenheim (63.'), 50.000.: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) am 17. Februar 2017 zur 1:0-Führung beim FC Augsburg (23.')