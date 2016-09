(jot) - Nach der Länderspielpause startet die BGL Ligue wieder voll durch. Gespannt darf man vor allem sein, ob der RFCU Lëtzebuerg in der Erfolgsspur bleibt.

Die Chancen stehen jedenfalls nicht schlecht, dass der RFCU Lëtzebuerg weiter für positive Schlagzeilen sorgen wird. Jahier, der in der Vorsaison Torschützenkönig wurde, ist nämlich nach einer Muskelverletzung wieder fit und dürfte für noch mehr Effizienz vor dem gegnerischen Tor sorgen.



Titus Petingen – RFCU Lëtzebuerg



Drei Siege in Folge konnte der RFCU Lëtzebuerg vor der Länderspielpause feiern. Mit Samy Smaili ist Konstanz beim Fusionsverein eingekehrt. Für den hauptstädtischen Fußball ist es auf jeden Fall positiv, dass der Club wieder eine gute Rolle spielt. "Wir konnten zwei Spiele in der Schlussphase (gegen Jeunesse und gegen Canach) durch unseren unbedingten Siegeswillen gewinnen", unterstreicht Smaili. Der Trainer ist sich allerdings bewusst, dass es gegen Titus Petingen kein Selbstgänger wird. "Ich konnte unseren Gegner Petingen im Spiel bei Jeunesse beobachten, in dem er mich wirklich positiv überrascht hat und sehr geschlossen aufgetreten ist. Er hatte keine Niederlage verdient." Bei der Lokalmannschaft wird interessant zu beobachten sein, ob der 18-jährige Neu-Nationalspieler Carlson ähnlich stark wie bei der Nationalelf agieren kann.



Jeunesse – Rümelingen



Rekordmeister Jeunesse musste bei der 1:3-Niederlage bei Differdingen den ersten größeren Rückschlag hinnehmen. Jeunesse-Trainer Carlo Weis kann nicht nachvollziehen, warum Torhüter Marc Oberweis infrage gestellt wurde. "Ein Torhüter hat in seiner Karriere immer mal wieder Phasen, in dem er nicht unbedingt das nötige Glück auf seiner Seite hat. Klar ist, dass Marc im ersten Saisonspiel gegen Titus Petingen aus großer Distanz überwunden wurde. Solch ein Tor wird Manuel Neuer aber auch noch einmal kassieren. Von den Torhütern wird im modernen Fußball erwartet, dass sie hoch stehen und mitspielen. Den dritten Gegentreffer gegen Differdingen hat er auch begünstigt. Dies ändert aber nichts daran, dass er noch besser trainiert als in der vergangenen Saison." Der Rümelinger Trainer Christian Joachim freut sich auf das Auswärtsspiel am Montag bei den Eschern. "Ein Flutlichtspiel auf der ,Grenz' ist sicherlich etwas Besonderes."



Strassen – Fola



Strassen hat nach dem schlechten Saisonstart reagiert und zuletzt vier Punkte in zwei Spielen eingefahren. Nun wartet jedoch eine hohe Hürde auf die Mannschaft von Trainer Patrick Grettnich. Fola hat in dieser Saison mit großem Verletzungspech zu kämpfen. Trotzdem haben die Escher neben F91 weiter die beste Bilanz (zehn Punkte). "Ich habe den Spielern in der Länderspielpause vier Tage Pause gegönnt, damit sie regenerieren konnten. Danach haben wir jedoch wieder intensiv gearbeitet und eine gute Leistung beim 3:3-Unentschieden im Testspiel gegen den FC Metz an den Tag gelegt", so Trainer Jeff Strasser.

Canach – Differdingen

Aufsteiger Canach ist mit vier Punkten ordentlich in die neue Saison gestartet. Nun geht es gegen Differdingen, einen Gegner, gegen den man bislang alle Meisterschaftsspiele in der BGL Ligue verloren hat. Trainer Oseias Ferreira hat nicht nur wegen der Vergangenheit Respekt vor dem Gegner: "Mit Differdingen treffen wir auf eines der besten Teams der BGL Ligue." Sein Trainerkollege Pascal Carzaniga ist sich jedoch auch bewusst, dass es schwer wird, einen weiteren Sieg gegen Canach zu feiern. "In Canach ist es nie leicht zu gewinnen. In meiner Meistersaison (2014/2015) mit F91 verloren wir insgesamt nur drei Spiele, davon zwei gegen Canach."



Rosport – Mondorf

In Rosport ist die Stimmung gut. Der 3:2-Erfolg bei Käerjéng hat dazu beigetragen, dass die Vereinsverantwortlichen derzeit keinen Grund zum Klagen haben. Doch nun wartet der Angstgegner: Die vergangenen fünf Spiele gegen Mondorf wurden allesamt verloren. Die Gäste wollen ihre starke Serie fortsetzen. Sorgen bereitet aber weiterhin der Angriff: In vier Spielen wurden erst zwei Treffer erzielt. Den Gästen fehlt ein routinierter Torjäger, wie ihn Rosport mit Karapetian in seinen Reihen zählt.



RM Hamm Benfica – F91



F91-Trainer Dino Toppmöller wird beim Gastspiel bei RM Hamm Benfica die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte feiern. Auf Geschenke darf er sich jedoch nicht einstellen. Sein Nachfolger Dan Santos hat mit RM Hamm Benfica einen furiosen Saisonstart (5:0-Sieg bei Strassen) hingelegt, ehe anschließend drei Niederlagen folgten. "Ich habe die Länderspielpause dazu genutzt, um den Spielern klare Vorgaben mit auf den Weg zu geben. Wir müssen besser verteidigen. Die Priorität muss wieder auf einer stabilen Defensive liegen. Unser Team stand bislang zwar für attraktiven Fußball, wir können uns aber nicht viel dafür kaufen, wenn wir am Ende keinen Punkt auf der Habenseite haben", so Santos.



Niederkorn – Käerjéng

Im Nachbarschaftsduell zwischen Niederkorn und Käerjéng geht die Lokalmannschaft als klarer Favorit in die Begegnung. Trainer Fabien Tissot war über die Länderspielpause nicht allzu froh: "Ich hätte bevorzugt, dass keine Länderspielpause gewesen wäre, da wir vorher einen positiven Trend hatten (Sieg gegen Rümelingen und Unentschieden gegen Fola). Doch alle Teams hatten nun eine Pause, deshalb hat keines einen Vor- bzw. Nachteil." Der Käerjénger Trainer Angelo Fiorucci ist sich bewusst, dass sein noch punktloses Team auf eine Spitzenmannschaft trifft, will sich jedoch nicht darüber beklagen: "Man kann sich die Gegner eben nicht aussuchen. Wir müssen aber schnellstens unser Punktekonto eröffnen."

Programm

Am Sonntag:



16.00: Rosport – Mondorf d



16.00: Titus Petingen – RFCUL

16.00: RM Hamm Benfica – F91



16.00: Canach – Differdingen

18.00: Strassen – Fola

Am Montag:



19.30: Jeunesse – Rümelingen



19.30: Niederkorn – Käerjéng



(Wort.lu hält Sie wie gewohnt über alle wichtigen Ereignisse auf dem Laufenden.)