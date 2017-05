(tom) - Regelmäßige Besucher der Arena Trier oder Fans des 1. FC Kaiserslautern kennen die justpay-Karte, viele Stadion- und Hallengänger dürften sie sogar noch im Geldbeutel haben: Mit der aufladbaren Plastikkarte im Scheckkartenformat kann man an den Essens- und Getränkeständen an verschiedenen Veranstaltungsorten in Deutschland bezahlen. Neben der Arena Trier und dem Fritz-Walter-Stadion setzen das Olympiastadion in Berlin und die Commerzbank-Arena in Frankfurt am Main auf das bargeldlose Bezahlystem.



Jetzt ist der Betreiberfirma payment solution services AG offensichtlich das Geld ausgegangen: Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg hat am Mittwoch Insolvenz angemeldet. "Dieser Schritt ist unvermeidlich geworden, nachdem der Mehrheitsgesellschafter nicht mehr von der nachhaltigen Tragfähigkeit der vorgelegten Zukunftskonzepte für die Payment Solution AG überzeugt werden konnte“, so formuliert es die Muttergesellschaft Sandpiper Digital Payments aus der Schweiz in einer Mitteilung. Die betroffenen Veranstaltungsorte wurden am Donnerstag über diesen Schritt inormiert, bestätigt Wolfgang Esser, Geschäftsführer der Arena Trier.

Betrieb läuft normal weiter



Wer noch eine aufgeladene Karte im Geldbeutel hat, müsse aber nicht gleich um sein Geld fürchten, so Esser: "Der vorläufige Insolvenzverwalter hat uns bestätigt, dass der Verkauf an den nächsten Wochenenden normal abgewickelt werden kann." Esser wiederum bestätigte auf Anfrage, dass auch von Seiten des Arena-Caterings dem nichts im Wege steht. Allerdings wird in der Arena schon seit langem ein duales System gefahren: Nur bei den Basketball-Heimspielen der Trier Gladiators sind die Karten einzig akzeptiertes Zahlungsmittel, bei allen anderen Veranstaltungen kann man entweder mit der Karte oder auch bar bezahlen. Die Saison der Basketballer ist beendet, ein Heimspiel der Handball-Frauen der Trierer "Miezen" steht aber noch an - dort sollen die Karten ganz regulär funktionieren, so Esser.



Bargeldlos oder "Bargeld los"? Die justpay-Karte des insolventen Anbieters payment solution.

Foto: Tom Rüdell

Der 1. FC Kaiserslautern, bei dem die Karten ebenfalls im Einsatz sind, steht da vor einer etwas anderen Größenordnung, schließlich geht es hier um ein ganzes Fußballstadion voller durstiger Fans.



Doch auch FCK-Pressesprecher Stefan Roßkopf gibt Entwarnung: "Bei unseren verbleibenden beiden Heimspielen ändert sich nichts. Fans können die Karten im normalen Umfang nutzen, sie aufladen, damit bezahlen, und sich das Guthaben auch wieder zurückerstatten lassen. Alle Funktionen bleiben aktiv, unsere Gastronomen ziehen mit." Roßkopf ist optimistisch, dass die "Betze"-Fans die Unannehmlichkeiten auf ihre Art lösen: "Ich habe mit einigen Fans gesprochen, die gesagt haben, wenn das Guthaben nicht bar zurückerstattet werden könnte, würden sie am letzten Spieltag eben ein Bier mehr trinken."



Diese pragmatische Lösung setzt natürlich voraus, im Stadion zu sein. Wer es zu den verbleibenden Terminen nicht in die Arena oder "auf den Betze" schafft, soll seine justpay-Karte auch direkt über die Website des Anbieters zurücktauschen können - das war zumindest vor der Insolvenz Teil des Geschäftsmodells. Eine LW-Anfrage, ob und wie lange die Rückabwicklung "Karte gegen Pfand und eventuelles Guthaben" weiterhin gegeben sei, ließ Frederik Herr, Prokurist von payment solution, am Freitag allerdings unbeantwortet.



Auf der Website des Anbieters unter www.justpay.de wird auch eine "Guthabenabfrage" mit Eingabe der Kartennummer angeboten.



Nicht immer reibungslos



Das bargeldlose Bezahlsystem war in der Arena Trier vor acht Jahren eingeführt worden, auch im Frankfurter Stadion lief das Modell seit Jahren. Es war das erste bargeldlose Bezahlsystem in deutschen Stadien.



Ganz reibungslos funktionierte das allerdings nicht: Erst im letzten Herbst war justpay ins Visier der deutschen Verbraucherschützer geraten. Der "Hessische Rundfunk" berichtete über verschiedene Kritikpunkte in Frankfurt und in anderen Arenen: Zu wenige Rückgabepunkte nach Spielende sorgten dafür, dass viele Kunden sich ihr Guthaben nicht zeitnah ausbezahlen ließen - so verblieb das Geld bis zum nächsten Heimspiel oder länger beim Anbieter. Auch dass für die Rücküberweisung über die Website eine Bearbeitungsgebühr von zwei Euro fällig wird, bemängelte die Verbraucherzentrale Hessen.



