Interview: Maximilian Richard



Mit 26 Jahren besitzt Christina Hammer bereits fünf Boxweltmeistertitel. Am 1. April verteidigte sie in Dortmund ihren WBC-Gürtel erfolgreich gegen die frühere Dreifachweltmeisterin Maria Lindberg aus Schweden (40). Die „Königin des Mittelgewichts“ ist mit 21 Siegen, neun davon durch Knockout, in ihrer Profiboxerkarriere bisher ungeschlagen. Am Samstag war Christina „Lady“ Hammer in einem großen Einkaufszentrum in Bartringen zu Besuch.



Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Titelverteidigung gegen Maria Lindberg ...