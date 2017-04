(KT) - Amicale wird im Finale der Basketballmeisterschaft bei den Frauen gegen die Musel Pikes antreten. Beide Teams sicherten sich am Sonntag den zweiten Erfolg in ihrer jeweiligen Halbfinaleserie nach dem Modus "best of three". Die Moselanerinnen siegten erst nach Verlängerung.

In Stadbredimus sahen die Zuschauer eine spannende erste Halbzeit. Nachdem Contern den besseren Start erwischte, schlug der Gastgeber im zweiten Viertel zurück und sorgte für eine ausgeglichene Partie (30:31 nach 20 Minuten).



Die zweite Hälfte starteten die Musel Pikes mit einem furiosen 16:0-Lauf, wodurch sie das Spiel in die Hand nahmen. Contern konnte jedoch antworten und kam dank Treffer aus der Distanz wieder heran. In einer hektischen Schlussphase fiel keine Entscheidung, sodass eine Verlängerung hermusste. Am Ende triumphierte der Gastgeber mit 78:67 und konnte den Finaleinzug feiern. Winton erzielte starke 31 Zähler für den Finalisten.

Landesmeister Amicale hatte auch im zweiten Spiel gegen Basket Esch leichtes Spiel und setzte sich deutlich mit 93:58 durch. Einmal mehr führten Morrow und Williams die Mannschaft mit 51 gemeinsamen Punkten an.