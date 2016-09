(jan) Es ist immer wieder eine Freude für Fußballfans, wenn die Stars auf dem Rasen ihr Können unter Beweis stellen. Fast noch amüsanter ist es allerdings, wenn die hochbezahlten Sportler für einen Moment ihr Talent vergessen. Das neuste Opfer: Frankreichs Nationalstürmer André-Pierre Gignac.

Der mittlerweile für den mexikansichen Erstligisten Tigres aktive 30-Jährige hat sich am Wochenende in der Liga gegen Monarcas einen Fehlschuss erlaubt, der künftig in keiner Fail-Compilation fehlen darf. Nachdem Torwart und Verteidiger ineinander rasseln und das leere Tor vor ihm steht, legt Gignac den Ball lässig an den Außenpfosten. Seine anschließende Mimik lässt offen, ob er lachen oder weinen will.