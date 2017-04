(dpa) - Sebastian Vettel startet an diesem Sonntag zum ersten Mal seit 588 Tagen bei einem Formel-1-Rennen wieder von der Pole Position. Der viermalige Weltmeister sicherte sich den Platz am Samstag in der Qualifikation zum Großen Preis von Russland.



Neben Vettel wird in Kimi Räikkönen der finnische Teamkollege des 29-Jährigen den vierten Saisonlauf in Angriff nehmen. Ferrari steht damit zum ersten Mal seit Mitte 2008 mit beiden Autos in Reihe eins.



Dahinter starten auf dem Kurs in Sotschi die beiden Mercedes-Piloten. Valtteri Bottas kam in der K.o.-Ausscheidung auf den dritten Platz, Titelverteidiger Lewis Hamilton auf den vierten. Der Brite ist mit sieben Punkten Rückstand Vettels Widersacher im Kampf um die WM.