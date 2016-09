(sid) - Nico Rosberg (D) ist in der Formel 1 derzeit nicht zu stoppen. In seinem Jubiläumsrennen krönte sich der Mercedes-Pilot am Sonntag zum König der Nacht von Singapur und schnappte seinem Teamrivalen Lewis Hamilton (GB) mit seinem dritten Sieg in Serie sogar die Führung in der WM-Wertung weg. Bei seinem 200. Grand Prix präsentierte sich der Deutsche einmal mehr in Topform und fuhr dank einer souveränen Vorstellung einen kaum gefährdeten Start-Ziel-Sieg heraus.

Hinter Polesetter Rosberg, der seinen achten Saisonsieg feierte, wurde Daniel Ricciardo im Red Bull Zweiter. Der Australier rückte Rosberg erst gegen Ende richtig nahe. Hamilton landete im zweiten "Silberpfeil" auf Platz drei. Sebastian Vettel (D) pflügte in seinem Ferrari nach dem Qualifying-Desaster dank einer cleveren Reifentaktik vom letzten Platz noch auf Rang fünf nach vorne.

Rosberg hat nach seinem insgesamt 22. Grand-Prix-Sieg im Kampf um den WM-Titel nach 15. von 21 Saisonrennen nun acht Punkte Vorsprung auf Hamilton, der seit seinem Sieg in Ungarn am 24. Juli vorne gelegen hatte.