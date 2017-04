(sid) - Der Weltmeister von 2009, Jenson Button (GB), feiert in diesem Jahr ein einmaliges Formel-1-Comeback. Der 37-Jährige ersetzt beim Grand Prix von Monaco am 28. Mai Fernando Alonso im McLaren-Honda. Das teilte der Rennstall am Freitag in Bahrain mit. Alonso wird an diesem Tag bei den legendären Indy 500 in Indianapolis an den Start gehen.

"Ich bin begeistert, einmalig für ein Formel-1-Rennen zurückzukehren", sagte Button, der seine Karriere nach der vergangenen Saison beendet hatte, aber weiter bei McLaren unter Vertrag steht: "Und ich könnte mir keinen besseren Ort für diese Rückkehr vorstellen als meinen zweiten Heim-Grand-Prix: Monaco."

Button hat das prestigeträchtige Rennen im Fürstentum einmal gewonnen, in der Saison 2009 wurde er zudem Weltmeister. Button wird in Monaco Teamkollege von McLaren-Stammpilot Stoffel Vandoorne (B).