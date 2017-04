(jot) - Bittere Nachrichten für Fola: Mittelstürmer Samir Hadji musste mit schweren Verletzungen am Schlüsselbein und an der Schulter am Sonntag im Escher Spital operiert werden und fällt bis zu drei Monate aus. Diese Blessuren zog er sich beim 2:0-Erfolg im Pokalviertelfinale gegen Rosport zu.



Basile Camerling wird mit einem bei der zweiten Mannschaft erlittenen Rippenbruch vorerst nicht mehr zur Verfügung stehen. Gut verläuft dagegen der Heilungsprozess bei Stefano Bensi (Kniedehnung und Schienbeinprellung). Der Nationalstürmer könnte in knapp zwei Wochen beim Meisterschaftsspiel gegen Differdingen wieder zur Verfügung stehen.