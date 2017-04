(jot) - Fola-Angreifer Stefano Bensi bleibt das Verletzungspech treu. Der 28-Jährige hat sich in der Trainingseinheit am Mittwoch am linken Knie verletzt. Zurzeit wird das Knie des Nationalstürmers mit einer Schiene stabilisiert.



Eine Kernspintomographie in der kommenden Woche soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung bringen. Bensi droht ein langer Ausfall.