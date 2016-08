Das FLF-Verbandsgericht hat in seiner jüngsten Sitzung eine Forfait-Niederlage gegen Ehrenpromotionär Sandweiler ausgesprochen, dies nachdem man den 17. Spieler (es sind nur deren 16 erlaubt) auf dem Spielberichtsbogen ohne Wissen des Schiedsrichters gestrichen hatte. Somit wird der 3:2-Sieg in Ettelbrück am ersten Spieltag in eine 0:3-Forfait-Niederlage umgewandelt.

Des Weiteren wurde eine Platzsperre von einer Begegnung gegen den CS Grevenmacher verhängt, nachdem dessen Anhänger beim Derby in Wasserbillig zum wiederholten Male Pyrotechnik zündeten. Zudem wurde eine Geldstrafe von 500 Euro ausgesprochen.