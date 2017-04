(DW) - Der belgische Meister Philippe Gilbert hat die 101. Ausgabe der Flandern-Rundfahrt gewonnen. Der Quick-Step-Profi attackierte rund 60 km vor dem Ziel am Oude Kwaremont, einer der bekanntesten Kopfsteinpflasterpassagen, und fuhr fortan als Solist dem Sieg entgegen.

Bereits 95 km vor dem Ziel des 260 km langen Rennens war eine Vorentscheidung gefallen. Quick-Step forcierte an der Muur-Kapelmuur das Tempo, so dass sich eine etwa 20-köpfige Gruppe vom Peloton absetzte.



Allerdings verpassten alle BMC-Fahrer, also auch Greg van Avermaet (B) und der Luxemburger Jempy Drucker, sowie Weltmeister Peter Sagan (SVB/Bora) den Sprung in diese Gruppe, in der neben Gilbert auch noch Tom Boonen (B/Quick-Step) und Alexander Kristoff (N/Katusha) vertreten waren.

Drucker muss viel arbeiten



Drucker musste anschließend Arbeit für seinen Kapitän leisten, der später mit Weltmeister Sagan und Oliver Naesen (B/Ag2r) die Verfolgung Gilberts aufnahm. Der Rückstand betrug etwa eine Minute, als sich Sagan am Oude Kwaremont einen Fehler leistete, die Streckenbegrenzung streifte und damit das Trio zu Fall brachte. Damit war klar, dass Gilbert gewinnen würde.

Van Avermaet wurde schlussendlich noch Zweiter mit 28'' Rückstand, im Sprint um den Ehrenplatz setzte er sich vor Niki Terpstra (B/Quick-Step) durch.

Drucker fuhr auf Rang 99 mit 8'35'' Rückstand.