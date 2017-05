(BS) - Die Frauen aus Steinsel konnten sich am Samstagabend zum dritten Mal in Folge den Landesmeistertitel sichern. Mit dem 88:58-Auswärtserfolg bei den Musel Pikes setze sich Amicale in der Finalserie, die nach dem Modus „best of three“ gespielt wurde, mit 2:0 durch.

Dabei erwischten die Musel Pikes den besseren Start in die Begegnung und lagen nach fünf Minuten mit 11:3 in Führung. Nach einer Auszeit von Amicales Trainer René Keiser, der nach der Saison als Trainer aufhört und für den es somit das letzte Spiel als Coach der Steinseler Mannschaft war, steigerte sich sein Team im Anschluss deutlich und so ging es mit einem 18:18 in die erste Viertelpause.

Das zweite Viertel wurde dann klar von den Gästen dominiert: Unter dem Impuls von Morrow und Williams legten sie einen 17:4-Lauf aufs Parkett und lagen zur Halbzeit mit 43:28 in Führung. Nach dem Seitenwechsel war weiterhin Steinsel das bestimmende Team, konnte den Vorsprung auf am Ende 30 Punkte ausbauen und sicherte sich, nach dem Gewinn des Pokalwettbewerbs, den zweiten Titel in dieser Saison.