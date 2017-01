(dpa/sid) - Der portugiesische Europameister Cristiano Ronaldo ist zum vierten Mal zum FIFA-Weltfußballer des Jahres gewählt worden. Der 31-Jährige, der mit seinem Heimatland im EM-Finale gegen Gastgeber Frankreich triumphiert hatte, wurde am Montagabend in Zürich ausgezeichnet. Mit seinem Club Real Madrid gewann Ronaldo 2016 die Champions League und, nachdem bereits abgestimmt worden war, im Dezember die Club-WM.

US-Nationalspielerin Carli Lloyd ist zum zweiten Mal in Folge zur Weltfußballerin des Jahres gewählt worden. Im WM-Finale von 2015 hatte Lloyd binnen 13 Minuten einen Dreierpack erzielt und dem US-Team so den Weg zum WM-Titel gegen Japan geebnet.

Ranieri und Neid ausgezeichnet



Leicester-Coach Claudio Ranieri ist zum besten Trainer des Jahres 2016 gekürt worden. Der Italiener hatte in der vergangenen Saison mit dem Abstiegskandidaten Leicester City sensationell den Meistertitel in der englischen Premier League gewonnen. In der Champions League erreichte er in der laufenden Spielzeit die K.-o.-Runde. „Das war ein verrücktes Jahr“, freute sich Ranieri.



Er setzte sich gegen Zinédine Zidane durch, der mit Real Madrid gleich in seiner ersten Saison als Chefcoach die Champions League gewonnen hatte. In der Endauswahl stand auch Fernando Santos, der sein Heimatland Portugal zum Titel bei der Fußball-EM geführt hatte.



Bei den Frauen wurde Silvia Neid zum dritten Mal ausgezeichnet. Die ehemalige Trainerin der deutschen Nationalmannschaft war nach dem Triumph bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro zurückgetreten.

Die Preisträger des Jahres 2016



Weltfußballer: Cristiano Ronaldo (P/Real Madrid)



Weltfußballerin: Carli Lloyd (USA/Houston Dash)



Bester Trainer: Claudio Ranieri (I/Leicester City)



Beste Trainerin: Silvia Neid (Deutschland)