(jg) - Im April kämpfen Luxemburgs Teams im Davis-Cup und im Fed-Cup um Siege. Während das Frauenteam in Bestbesetzung antritt, sieht die Situation bei den Männern ganz anders aus.

Zunächst zu den Frauen: Die Fed-Cup-Mannschaft bestreitet ihre Spiele der Europa-/Afrikazone II vom 19. bis zum 22. April auf den Indoor-Hartplätzen im litauischen Siauliai. Mandy Minella (Weltranglistenposition: 72) führt die Mannschaft an, unterstützt wird Luxemburgs Nummer eins von Eléonora Molinaro (901) , sowie Claudine Schaul (-) und Tiffany Cornelius (-).



In Litauen treten acht Mannschaften in zwei Vierergruppen gegeneinander an: Dänemark, Ägypten, Litauen, Dänemark, Norwegen, Slowenien, Südafrika und Luxemburg. Minella ist hinter Johanna Larsson (S/60) die auf dem Papier zweitbeste Spielerin aller Teilnehmerinnen.



Das Davis-Cup-Team wird vom 5. bis 8. April auf den Freiluft-Hartplätzen im bulgarischen Sozopol um den Wiederaufstieg in die Europa-/Afrikazone II kämpfen. Gilles Muller hatte seinen Verzicht bereits vor einigen Wochen erklärt, zudem hat Mike Scheidweiler seinen Rücktritt bekannt gegeben. Das FLT-Aufgebot besteht aus Alex Knaff, Christophe Tholl, Tom Diederich und Ugo Nastasi.

Die Teams aus Albanien, Andorra, Armenien, Bulgarien, Mazedonien, Griechenland, Island, Irland, Kosovo, Liechtenstein, Malta, Moldawien, Montenegro, San Marino und Luxemburg werden in drei Gruppen aufgeteilt.