(jot) - Schlechter Auftakt für das Luxemburger Fed-Cup-Team: Die Mannschaft von Kapitänin Anne Kremer unterlag in Litauen mit 1:2 gegen Dänemark. Dabei hatte es gut angefangen: Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 874) besiegte zum Auftakt Emilie Francati (679) mit 6:3, 3:6, 6:1.

Anschließend hatte allerdings Mandy Minella (67) Probleme und musste sich gegen Karen Barritza (396) mit 2:6, 6:7 (2:7) geschlagen geben.

Das Doppel musste die Entscheidung bringen. In diesem unterlagen Minella/Claudine Schaul mit 4:6, 6:7 (4:7) gegen Barritza/Francati. So stand am Ende eine 1:2-Niederlage gegen Dänemark in der Europa-/Afrikazone II.



Litauen wartet am Donnerstag



Am Donnerstag geht es gegen Litauen, am Freitag gegen Ägypten. Nur der Gewinner der Vierergruppe darf noch vom Aufstieg in die Europa-/Afrikazone I träumen.