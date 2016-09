(DW) - In der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League im Handball haben die Red Boys eine - eigentlich so zu erwartende - 32:38-Niederlage gegen Presov einstecken müssen.

In den ersten Minuten des Spiels konnten die Luxemburger noch mithalten, doch nach zehn Minuten lag der slowakische Gastgeber des Turniers der Gruppe 1 mit 7:4 in Führung.



Den Differdingern gelang es dann aber, diesen Rückstand bis zur Halbzeit auf zwei Treffer zu reduzieren (17:19). Doch nach dem Seitenwechsel zog Presov definitiv davon. Bester Red-Boys-Schütze war Kratovic mit acht Treffern.



Am Sonntag spielen die Red Boys nun um Gruppenrang drei gegen Riihimäki Cocks (FIN). Diese Begegnung hat eine große Bedeutung, denn der Drittplatzierte erreicht automatisch die dritte Runde im EHF-Cup, während der Vierte bereits in der zweiten Runde antreten muss.

Presov und Gorenje (SLO), das die Finnen ebenfalls am Samstag bezwang, spielen um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League.

Red-Boys-Trainer Goran Vukcevic:

Käerjeng scheitert knapp

Am Samstagabend fand die erste Runde des EHF-Cups das Hinspiel zwischen Käerjeng und Vojvodina statt. Der serbische Meister war als klarer Favorit angereist, doch entwickelte sich eine sehr spannende Partie, in der Käerjeng dem Gegner ebenbürtig war.

So stand es zur Halbzeit 15:15. Auch in der zweiten Hälfte ließ Käerjeng die Gäste nicht davonziehen, doch am Ende hatte Vojvodina das Glück auf seiner Seite. Käerjeng musste sich mit 30:31 knapp geschlagen geben, hat aber am Sonntag im Rückspiel (17 Uhr) - ebenfalls vor heimischer Kulisse - die Chance, in Runde zwei einzuziehen.