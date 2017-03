(jg) - Im Achtelfinale der Europa League hat Schalke dank der zwei erzielten Auswärtstreffer den anderen Bundesligisten Mönchengladbach ausgeschaltet. Das 2:2 war für die Schalker ausreichend, dabei lagen Goretzka und Co. noch bis zur 54.' mit 0:2 in Rückstand.



Hervorzuheben gilt es außerdem die Tatsache, dass nur aus Belgien noch zwei Mannschaften im Viertelfinale vertreten sind. Anderlecht schaltete APOEL Nikosia aus, während Genk sich im belgischen Duell gegen La Gantoise behauptete.



Manchester United ließ sich nicht von Rostov überraschen, auch wenn man in den letzten Minuten gegen den russischen Vizemeister noch einmal zittern musste. Mata erzielte beim 1:0-Heimsieg den einzigen Treffer des Tages. In einem ansehnlichen Spiel siegte der AS Rom zwar mit 2:1 gegen Lyon, konnte die 2:4-Niederlage aus dem Hinspiel aber nicht mehr wettmachen.



Besiktas gewann auch dank zwei Toren des Niederländers Babel mit 4:1 gegen Olympiakos Piräus und Ajax schaltete nicht ganz unerwartet den FC Kopenhagen aus. Celta Vigo behauptete sich auswärts mit 2:0 in Krasnodar und kann als einzige spanische Mannschaft noch vom Gewinn der Europa League träumen.



Die Auslosung des Viertelfinals findet am Freitag um 13 Uhr in Nyon statt.

RESULTATE

Krasnodar – Celta Vigo 0:2 (1:2)

Besiktas Istanbul – O. Piräus 4:1 (1:1)

Genk – La Gantoise 1:1 (5:2)

Mönchengladbach – Schalke 04 2:2 (1:1)

Anderlecht – APOEL Nikosia 1:0 (1:0)

Manchester United – Rostov 1:0 (1:1)

Ajax – FC Kopenhagen 2:0 (1:2)

AS Rom – Lyon 2:1 (2:4)

(In Klammern Hinspielergebnisse)