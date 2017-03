(sid) - Schalke 04 droht im deutschen Duell in der Europa League das Aus. Die Königsblauen kamen im Achtelfinalhinspiel gegen den Bundesliga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach nicht über ein 1:1 hinaus und rutschten mit dem sechsten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg noch tiefer in die Krise.



Die "Fohlen" schufen sich dagegen eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche im Borussia-Park. Schon ein 0:0 würde für den ersten Einzug in ein Europacup-Viertelfinale seit 21 Jahren genügen.

Hofmann brachte die Gäste vom Niederrhein, die zuletzt 1996 im Pokalsieger-Wettbewerb in der Runde der letzten Acht gestanden hatten, in Führung und erzielte das wichtige Auswärtstor (15.'). Burgstaller glich für die Schalker aus (25.'), die nach dem DFB-Pokal-Aus und dem Absturz auf Platz 13 in der Bundesliga auf die erste Saison ohne internationalen Fußball seit sieben Jahren zusteuern. Fünf Tage nach dem 2:4 in der Bundesliga zeigten sich die "Königsblauen" zwar verbessert, zur Wiedergutmachung reichte es aber nicht.



Manchester United kam gegen Rostov nicht über ein 1:1 hinaus. Lyon feierte einen 4:2-Sieg gegen AS Rom und hat sich eine gute Ausgangslage geschaffen.



ACHTELFINALE – Hinspiele



Kopenhagen – Ajax 2:1



FK Rostov – Manchester United 1:1



APOEL Nikosia – Anderlecht 0:1



La Gantoise – Genk 2:5

Olympiakos – Besiktas 1:1



Lyon – AS Rom 4:2



Schalke – Mönchengladbach 1:1



Celta Vigo – FK Krasnodar 2:1



Die Rückspiele finden am kommenden Donnerstag statt.