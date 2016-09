(jan) - Die Spieler von AZ Alkmaar (NL) knien auf dem Rasen, legen das Gesicht auf die gefalteten Hände. Einige weinen, andere starren mit bangem Blick zu der Traube von Sanitätern. In deren Mitte liegt ihr bewusstloser Mitspieler Stijn Wuytens.

Der Belgier hat gerade per Kopf das 1:0 in der Europa-League-Partie gegen den FC Dundalk (IRL) erzielt (60.'/Endstand: 1:1). Dabei traf Gästetorwart Rogers den Angreifer mit der Faust an der Schläfe. Wuytens prallt auf den Boden und bleibt bewegungslos liegen.

Fünf Minuten später können Spieler und Fans aufatmen: Das medizinische Personal hat das Sorgenkind wieder aufgepäppelt, der 26-Jährige wird unter dem Applaus des Publikums vom Feld getragen. Laut Medienberichten hat er eine Gehirnerschütterung erlitten.