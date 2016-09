(dpa) - Manchester United ist mit einer Pleite bei Feyenoord Rotterdam in die Europa League gestartet. Der englische Topfavorit unterlag am Donnerstag mit 0:1 durch einen Treffer von Vilhena (79.'). Manchesters Star-Stürmer Ibrahimovic kam erst in der 63.' Minute ins Spiel. Rooney stand gar nicht im Kader des Teams von Trainer José Mourinho, der deutsche Weltmeister Schweinsteiger wurde von Mourinho für diesen Wettbewerb gar nicht gemeldet.



Sykora hat unterdessen das schnellste Tor in der Geschichte des Wettbewerbs erzielt. Der Mittelfeldspieler vom tschechischen Team Slovan Liberec traf am Donnerstag beim Spiel in Baku gegen Qarabag Agdam nach 12 Sekunden. Das Tor wurde durch einen Fehlpass der Gastgeber direkt nach dem Anstoß begünstigt. Der Club aus Aserbaidschan konnte aber schon in der siebten Minute ausgleichen. Die Partie endete 2:2.