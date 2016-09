(jan) - Als Torwart eines Fußballvereins hat man es manchmal nicht leicht. Während Stürmer etliche Chancen verballern dürfen und nach ihrem Siegtreffer trotzdem als Helden gefeiert werden, kann man zwischen den Pfosten mit einer einzigen Aktion zur Lachnummer werden.

Eine solche ist Marco Bizot vom belgischen Erstligisten KRC Genk, dem am Donnerstagabend in der Europa League bei Rapid Wien (A) ein folgenschwerer Patzer passiert ist. Eine Minute nach dem 2:1 für die Heimmannschaft (59.') will der Schlussmann einen Rückpass von Colley auf die Tribüne schlagen - doch der Rasen hat andere Pläne. Während der Ball durch ein Grasloch die Richtung wechselt, drischt Bizot unter dem Leder hindurch und kann nur noch zuschauen, wie das Spielgerät hinter ihm ins Tor kullert.

Den Genkern gelang am Ende nur noch der Anschlusstreffer zum 2:3 (90.').