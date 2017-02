(jan/dpa) - Im Achtelfinale der Europa League kommt es zum direkten Duell der Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach. Das ergab die Auslosung in Nyon am Freitag. Das Hinspiel wird am 9. März in Gelsenkirchen ausgetragen, das Rückspiel eine Woche später in Mönchengladbach.

Die Schalker hatten sich in der Zwischenrunde souverän gegen PAOK Saloniki durchgesetzt. Die Gladbacher rangen nach toller Aufholjagd den AC Florenz nieder. Kurios: Am Samstag vor dem Hinspiel stehen sich die beiden Clubs bereits in der Bundesliga gegenüber.



Die weiteren Höhepunkte der Achtelfinals bilden der Kracher zwischen Lyon und AS Rom sowie das Belgien-Duell zwischen La Gantoise und Genk.







Achtelfinale, Auslosung

Celta Vigo - Krasnodar

Nikosia - Anderlecht

Schalke - Mönchengladbach

Lyon - AS Rom

Rostov - Manchester United

Olympiakos - Besiktas

La Gantoise - Genk

Kopenhagen - Ajax



Hinspiele am Donnerstag, 9. März, Rückspiele am Donnerstag, 16. März.