(bob) - Julie Meynen geht doch nicht beim Euro-Meet an den Start. Die 19-Jährige, die derzeit an der Auburn University in den USA studiert, schafft es nicht rechtzeitig nach Luxemburg.

Wie das "Tageblatt" berichtet, wurde ihr Flug mit der Air France annulliert. "Sie wird in der Tat nicht antreten können. Es hat leider nicht mehr geklappt, einen anderen Flug zu erwischen", erklärte Meet-Direktor Gil Kandel auf Nachfrage des LW.