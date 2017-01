(bob) - Im Jahr 2017 können sich die Euro-Meet-Zuschauer auf zahlreiche Hochkaräter freuen. Nun steht fest, dass auch Katinka Hosszu, die in Luxemburg bereits ein bekanntes Gesicht ist, vom 27. - 29. Januar in der Coque dabei sein wird.

Die "Iron Lady" aus Ungarn holte im vergangenen Jahr zehn Medaillen im Großherzogtum, und in Rio schließlich drei Mal Gold. Zudem eroberte sie noch eine Silbermedaille. Beim Weltcup triumphierte sie bereits zum fünften Mal in Folge.



Nach einem so erfolgreichen Jahr ist die Last auf den Schultern Hosszus natürlich enorm schwer. Bei den Weltmeisterschaften vor heimischer Kulisse in Budapest (14. - 30. Juli) möchte sie genauso überzeugen wie Laszlo Cseh, der ebenfalls beim Euro-Meet an den Start geht.