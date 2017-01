(bob) - Bereits zum 19. Mal startet heute das Euro-Meet. Und obwohl die FLNS die Planungen für die kommende Ausgabe, die etwas ganz Besonderes werden soll, bereits im Hinterkopf hat, dürfen sich die Schwimmfans auch 2017 auf ein mit Hochkarätern gespicktes Teilnehmerfeld freuen. Olympiasieger, Weltrekordhalter und internationale Hoffnungsträger, sie alle werden bis Sonntag neben Raphaël Stacchiotti und Co. in der Coque in Kirchberg ins Becken steigen. "Eigentlich sollte es ein Übergangsjahr werden. Aufgrund unserer Kontakte sind dann jedoch wieder zahlreiche Anmeldungen zustande gekommen. Es wäre natürlich sinnlos, diese Anfragen dann abzulehnen", erklärt Meet-Direktor Gil Kandel.



Im Jahr der Weltmeisterschaften in Budapest (14. – 30. Juli) nutzen die meisten Schwimmer das Event als ersten Formtest. Stacchiotti (200 m Lagen) und Julie Meynen (50 m Freistil) konnten bereits die A-Norm knacken. Während der 24-Jährige kürzlich der Elitesportsektion der Armee beitrat, um sich voll und ganz auf den Sport zu konzentrieren, studiert die derzeit beste Luxemburger Schwimmerin seit einigen Monaten auf der Auburn University in den USA. Das Euro-Meet musste sie allerdings kurzfristig absagen. Pit Brandenburger (200 m Freistil), Julien Henx (50 und 100 m Freistil), Monique Olivier (400 m Freistil) und Laurent Carnol, (100 m Brust), dessen Zukunft noch unklar ist, sind über die B-Norm für die WM qualifiziert. Da auf den jeweiligen Strecken kein weiterer Luxemburger infrage kommt, reicht diese zur Teilnahme.



Aufgrund der unterschiedlichen Vorbereitungen wird es sehr interessant sein, zu beobachten, wie sich die FLNS-Schwimmer in der Coque schlagen werden. "Dieses Jahr kennen wir die Form unserer besten Athleten zwar nicht wirklich, doch wir setzen auf die Unterstützung der Zuschauer", sagt Kandel. Sjöström, Hosszu und Cseh



Doch viele Fans freuen sich auch auf die internationalen Teilnehmer. Sarah Sjöström aus Schweden zählt beispielsweise zu den weltweit größten Namen. Neben ihr möchte auch Katinka Hosszu (H) das Publikum wieder beeindrucken. Die Alleskönnerin steht vor einer besonderen Saison, denn die WM findet in ihrer Heimat statt. Auch Laszlo Cseh, der in Ungarn bereits ein Nationalheld ist, springt wieder in der Coque ins Becken. Neben dem 31-Jährigen treten auch Marco Koch (D), Adam Peaty (GB) und der Franzose Camille Lacourt bei den Männern an.



Einen Namen gemacht



Mit diesen Namen auf der Teilnehmerliste ist es den Verantwortlichen um FLNS-Präsident Marco Stacchiotti wieder einmal gelungen, hervorragende Voraussetzungen zu schaffen. "Dies zeugt sicherlich davon, dass nicht nur das Geld zählt. Bei anderen Veranstaltungen sind die Preisgelder sicherlich höher. Wir versuchen immer, dass das Verhältnis zwischen den Hochkarätern und den Nachwuchsschwimmern stimmt. Das Datum, der Ablauf und die Veranstaltung selbst sorgen dann dafür, dass das Euro-Meet für viele attraktiv ist", so Kandel.



Und auch wenn mit der Cyclocross-WM in Beles ein weiteres Großevent in Luxemburg stattfindet, hofft der Direktor am Wochenende auf eine gute Stimmung: „Wenn das Euro-Meet nicht stattfinden würde, wäre ich auch nach Beles gefahren. Natürlich wäre es besser gewesen, wenn das Event an einem anderen Wochenende stattgefunden hätte. Wenn es den Zuschauern allerdings dort zu kalt wird, können sie sich bei uns aufwärmen.“