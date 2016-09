(jg) - Jempy Drucker hat es geschafft. Der Luxemburger durfte am Montag bei der Vuelta a Espana jubeln. Im Massensprint war kein Kraut gegen den 30-Jährigen gewachsen! Auf der 16. Etappe setzte er sich vor den beiden Deutschen Rüdiger Selig (Bora-Argon 18) und Nikias Arndt (Giant-Alpecin) durch.

Für den 30-Jährigen ist der Triumph in Peniscola, dem bei Luxemburgern sehr beliebten Urlaubsort, der zweite Erfolg der Saison. Im Juni sicherte er sich bereits den Prolog der SkodaTour de Luxembourg.

Wenige Meter vor dem Zielstrich, weiß Jempy Drucker, dass es zum Sieg reicht.

Foto: AFP

Der BMC-Profi lieferte am Montag an der Mittelmeerküste einen perfekten Sprint ab. Zunächst lauerte er am Hinterrad des zweifachen Etappensiegers Gianni Meersman (B/Etixx-Quick-Step), dann fand er die richtige Lücke und spurtete unwiderstehlich zum Sieg. Bei seinem dritten Triumph als Profi war die Konkurrenz chancenlos.

"Ich wollte nicht zu früh vorne positioniert sein"



"Ich gehöre nicht unbedingt zu den Fahrern, die viele Rennen gewinnen, umso bedeutungsvoller ist dieser Triumph. Ich bin unglaublich glücklich. Dies ist ein richtig tolles Gefühl", erklärte Drucker im Ziel. "Solch ein Triumph bei einer ,Grand Tour' sieht im Palmarès nicht schlecht aus", schmunzelte er und ergänzte: "Das ist schon der pure Wahnsinn."Er ging auch auf die Taktik ein: "Ich wollte nicht zu früh vorne positioniert sein. Wir hatten auf der Zielgeraden Rückwind und ich versuchte, die Konkurrenz von hinten zu überholen." Dies sollte eindrucksvoll gelingen.



Das Rote Trikot des Gesamtführenden behielt der Kolumbianer Nairo Quintana (Movistar), der nach einer beeindruckenden Etappe am Sonntag seinen Vorsprung von 3'37'' auf Verfolger Christopher Froome (GB/Sky) behielt und der heißeste Anwärter auf den Gesamtsieg ist.



Jempy Drucker ließ seiner Freude freien Lauf.

Foto: cyclingpix.lu

Laurent Didier fuhr auf dem 16. Abschnitt als 50. mit einem Rückstand von 2'' ins Ziel. Der Profi des Teams Trek-Segafredo ist 96. der Gesamtwertung (auf 2.46'46''), während Drucker an Position 145 (auf 3.53'16'') geführt wird.



Am Dienstag legt die Spanien-Rundfahrt einen Ruhetag ein, bevor es am Mittwoch auf der 17. Etappe über 177,5 km nach Llucena geht.







Así ha sido la victoria de @jempy_drucker https://t.co/ik24Vou5d5 — Vuelta a España (@lavuelta) September 5, 2016

Llegada al sprint en Peñíscola y victoria de @jempy_drucker en meta Cofidis #lv2016 pic.twitter.com/zk0WX51twf — Cofidis Ciclismo (@ciclistacofidis) September 5, 2016

Jempy Drucker war nicht zu schlagen.

Foto: Twitter