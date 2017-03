Von Jean-Paul Kolbusch



Der eine avancierte in Sochaux mit seinen offensiven Qualitäten zum Leistungsgaranten. Der andere machte sich als athletischer rechter Verteidiger in Lyon einen Namen. Am 21. Mai 1967 standen sich Ady Schmit und Erwin Kuffer in Paris im Finale der Coupe de France gegenüber, in dem Lyon mit 3:1 erfolgreich war.

Ein halbes Jahrhundert nach diesem für die zwei Ex-Profis nicht alltäglichen Pokalduell spielte sich das Wiedersehen in einer lockeren Atmosphäre ab ...