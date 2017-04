(BS) - Im ersten Spiel der Finalserie, die nach dem Modus "best of three" ausgetragen wird, setzte Amicale Steinsel in eigener Halle ein deutliches Ausrufezeichen und siegte mit 113:61 gegen die Musel Pikes.



Nachdem es zu Beginn nach der erwartet spannenden Partie aussah und Steinsel mit einer knappen Führung (27:24) in die erste Viertelpause ging, drehte der amtierende Meister im zweiten Viertel mächtig auf und sorgte für die Vorentscheidung. Picard und Co. legten einen 24:0-Lauf (!) aufs Parkett und bauten die Führung bis zur Halbzeitpause auf 29 Punkte aus (57:28).



Die Musel Pikes fanden in dieser Phase des Spiels keinerlei Zugriff auf die Begegnung, ließen in der Defensive die nötige Aggressivität vermissen und konnten im gesamten zweiten Spielabschnitt nur vier Punkte erzielen. Auch nach dem Seitenwechsel sahen die 1335 Zuschauer eine weiterhin hoch überlegene Heimmannschaft, die das Spiel kontrollierte und nach dem dritten Viertel mit 40 Punkten (87:47) führte.



Die Gäste von der Mosel ließen jegliches Aufbäumen vermissen und müssen sich im Hinblick auf die zweite Partie, die am kommenden Freitag in Stadtbredimus ausgetragen wird, deutlich steigern, um in der Finalserie noch eine Chance zu haben.