(jot) - Geschafft! Gilles Muller (Weltranglistenposition: 34) hat nach zuvor fünf verlorenen Endspielen endlich seinen ersten ATP-Titel eingefahren. Im Endspiel des ATP-Hartplatzturniers von Sydney (495 630 US-Dollar) besiegte der 33-Jährige den Briten Daniel Evans (67) mit 7:6 (7:5), 6:2.



Erst im Tiebreak

Daniel Evans musste sich Gilles Muller geschlagen geben.

Foto: AFP

Im ersten Durchgang war Muller der bessere Spieler. Er konnte jedoch zwei Breakbälle, die gleichbedeutend mit dem Satzgewinn gewesen wären, nicht nutzen. So ging es in den Tiebreak, in dem der Linkshänder nach schneller 2:0-Führung mit 2:4 ins Hintertreffen geriet.



Anschließend legte er seine Nervosität jedoch wieder ab und siegte noch mit 7:5. Den Satz sicherte er sich nach 56 Minuten mit einem Schmetterball.



Im zweiten Satz musste Muller zunächst beim Stand von 1:1 einen Breakball seines Kontrahenten abwehren. Anschließend schlug er beim Aufschlag seines Gegners eiskalt zu: Er nutzte seinen zweiten Breakball im zweiten Satz zur 2:1-Führung.



Anschließend souverän

Die Freude bei seinem Trainer Alexandre Lisiecki, seiner Frau Alessia und seinen Söhnen Nils und Lenny war verständlicherweise groß. Anschließend agierte der Luxemburger äußerst souverän. Er ließ nichts mehr anbrennen.



Mit einem weiteren Break zum 5:2 brach er endgültig die Moral seines Gegners. Nach knapp anderthalb Stunden verwandelte er seinen dritten Matchball zum 7:6 (7:5), 6:2. Der Rest war Jubel und einige Freudentränen.

Muller bedankte sich bei seinem Coach und seiner Familie für ihre Unterstützung. Die Siegertrophäe erhielt er von der australischen Tennislegende Rod Laver.