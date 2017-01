(jg) - Mandy Minella hat ihre zweite Partie der Saison verloren. In Auckland (NZL) musste sie sich der Tschechin Barbora Stefkova geschlagen geben. Nachdem sich Minella (Weltranglistenposition: 105) bei den ASB Classic in der ersten Runde der Qualifikation mit 6:4, 1:0 gegen die 19-jährige Kanadierin Françoise Abanda (175) durchsetzen konnte, kam das Aus in der zweiten Runde.



Minella, an Nummer drei gesetzt, verlor in drei Sätzen mit 3:6, 6:3, 3:6 gegen Stefkova. Für die 31-Jährige war es die erste Niederlage im vierten Aufeinandertreffen mit der zehn Jahre jüngeren Tschechin. Die beiden Gegnerinnen duellierten sich bei dem mit 250 000 US-Dollar dotierten Hartplatzturnier während exakt zwei Stunden.

Gilles Muller (Weltranglistenposition: 34) startet in Australien in das Jahr 2017. Die Luxemburger Nummer eins bestreitet die Brisbane International (495630 US-Dollar) und trifft dort in der ersten Runde auf den Qualifikanten Jared Donaldson (105). Muller und der 20-jährige US-Amerikaner standen sich bereits 2015 einmal gegenüber. In Atlanta hatte "Mulles" keine Probleme, um sich in zwei klaren Sätzen zu behaupten. In Brisbane würde Muller in der zweiten Runde auf den Weltranglistenfünften Kei Nishikori (JPN) treffen.



Muller bestreitet "Down Under" auch die Doppelkonkonkurrenz. An der Seite von Sam Querrey (USA) trifft er in der ersten Runde auf Robert Lindstedt (S) und Michael Venus (NZL).