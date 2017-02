(jg) - An diesem Samstag fällt der Startschuss: Beim Omloop Het Nieuwsblad (WorldTour) kommt es in der Saison 2017 zum ersten Kräftemessen der Klassiker-Spezialisten. Am Sonntag folgt dann Teil zwei beim weniger prestigeträchtigen Rennen Kuurne-Brüssel-Kuurne (UCI-Kat. 1.HC). Auf den Pavés fühlen sich auch zwei Luxemburger ganz besonders wohl: Alex Kirsch und Jempy Drucker können den Doppeltermin des Wochenendes kaum erwarten.

Die beiden Freunde scharren bereits mit den Hufen ...