(jan) - Das war bitter: Luxemburgs U21-Fußballer haben den Auftakt zur EM-Qualifikation 2019 verpatzt. Trotz früher Führung unterlag das Team von Trainer Manuel Cardoni am Dienstag gegen Kasachstan mit 1:2.

Belgien-Legionär Muratovic (Virton) hatte sein Team bereits in der 6.' mittels Foulelfmeter in Führung geschossen. Doch vor mehr als 600 Zuschauern in Oberkorn drehten die Gäste die Partie durch Sokolenko (35.') und Najaryan (60.').