(jot) - Traumstart für die Luxemburger Handball-Nationalmannschaft: Das Team von Trainer Adrian Stot setzte sich im ersten Spiel der EM-Qualifikation mit 31:24 in Georgien durch.

Zur Halbzeit lag man noch mit 11:12 in Rückstand, nachdem die Lokalmannschaft ein 6:9 aus ihrer Sicht aufgeholt hatte.



In der zweiten Halbzeit, genauer gesagt in der letzten Viertelstunde, gab dann allerdings die bessere Physis den Ausschlag zugunsten der Luxemburger, die auch bärenstark verteidigten. Bester Werfer war Muller mit sieben Toren, Kohl und Wirtz waren je sechs Mal erfolgreich.



Am Samstag ab 18 Uhr steht in der Coque das Rückspiel an.