(ms) - Zweites Spiel, zweiter Sieg. In der EM-Qualifikation hat Luxemburg gegen Georgien auch das Rückspiel in der Coque in Kirchberg für sich entschieden. Am Ende setzte sich die FLH-Selektion mit 35:29 gegen die Georgier durch.



Über weite Strecken war es eine überzeugende Vorstellung, auch wenn sich nach einer 25:17-Führung der Schlendrian in das luxemburgische Spiel eingeschlichen hatte. Von Beginn an knüpfte Luxemburg in der ersten Hälfte nahtlos an die Leistung aus dem Hinspiel an. Kohl traf aus allen Lagen, auch wenn sich die Georgier etwas besser auf die Rückraumaktionen der Luxemburger eingestellt hatten. Dafür taten sich zahlreiche Lücken am Kreis auf, die Schroeder mustergültig ausnutzte.



So wurde der Vorsprung bis zur Pause auf maximal sechs Einheiten ausgebaut. In den zweiten 30' ließ es die Auswahl von Trainer Adrian Stot etwas gemächlicher angehen und ließ den Gegner bis auf drei Treffer herankommen (23:26, 46.'). In der Schlussphase konnte man den Vorsprung wieder etwas ausbauen und setzte sich mit 35:29 durch.