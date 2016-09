(KT) - Im dritten Spiel des Qualifikationsturniers für die Europameisterschaft 2017 unterlag die Basketball-Nationalmannschaft der Männer am Mittwochabend in London. Gastgeber Großbritannien setzte sich mit 95:72 durch und sorgte somit dafür, dass Luxemburg den Auswärtstrip mit drei Niederlagen beendete.

Laurent bärenstark

Amicale-Spieler Laurent trumpte zu Beginn der Partie auf und erzielte zwölf Punkte in den ersten zehn Minuten. Seine Treffsicherheit hielt Luxemburg im Spiel, jedoch war der Gastgeber offensiv enorm stark und führte 29:19 nach dem ersten Spielviertel. Weitere Distanztreffer von Kalmes und Picard verkürzten den Rückstand der FLBB-Auswahl sogar auf fünf Zähler (28:33). Laurent sollte seine starke Partie nach einer kurzen Verschnaufpause fortsetzen und streute 21 Zähler vor dem Seitenwechsel ein - Luxemburg war zurück in der Partie (41:43).

Nach dem Seitenwechsel legte der Gastgeber zu: Den 33 Punkten des Gastgebers hatte Luxemburg nur 19 entgegenzusetzen, sodass sich der Favorit wieder absetzen konnte. Der Gastgeber kontrollierte das Spielgeschehen im Anschluss und setzte sich am Ende souverän durch. Laurent war mit 30 Punkten bester Punktesammler der Partie.



Nach drei Auswärtspartien stehen für Delgado und Co. in den kommenden Tagen drei Heimspiele auf dem Programm. Am Samstagabend ist Mazedonien zu Gast in der Coque in Kirchberg, bevor Ungarn (am 14. September) und Großbritannien (am 17. September) nach Luxemburg reisen.