(DW) - In der Qualifikation zur Basketball-EM 2017 musste die Luxemburger Männer-Nationalmannschaft in der Gruppe G eine äußerst schmerzhafte Heimniederlage hinnehmen.

Gegen Tabellenführer Ungarn zeigte das Team von Coach Ken Diederich eine äußerst starke Leistung, unterlag in der Coque in Kirchberg am Ende aber mit 65:68.

Bester Luxemburger Schütze war Picard mit 15 Punkten, Schumacher und Laurent erzielten deren jeweils 13. Vor allem die Trefferquote von jenseits der Dreipunktelinie war dabei aus Luxemburger Sicht ausbaufähig: Nur fünf von 23 Versuchen landeten tatsächlich im Korb.

Am Samstag empfängt Luxemburg Großbritannien, das sich mit 89:62 gegen Mazedonien durchsetzte.