(jg) - Christopher Froome (GB/Sky) gibt sich im Kampf um den Gesamtsieg bei der Vuelta a Espana noch nicht geschlagen. Der Brite gewann die elfte Etappe vor Nairo Quintana (COL/Movistar) und verringert den Rückstand in der Gesamtwertung um vier Sekunden.

Nach der Berganunft am Pena Cabarga trennen den weiterhin führenden Quintana und seinen ärgsten Rivalen noch 54''. Froome schob sich am Mittwoch aber vor allem auf den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Der Brite setzte sich nach 169 km hinauf zur Bergankunft im Zweiersprint vor dem zeitgleichen Quintana durch. Da Alejandro Valverde (E/Movistar) als Dritter ein paar wichtige Sekunde einbüßte, fiel in der Gesamtwertung auf Rang drei zurück, dies 1'05'' hinter seinem Teamkollegen Quintana.

Froome und Quintana lieferten sich auf den letzten Hektometern ein packendes Duell. Der Brite versuchte seinen Rivalen abzuhängen, musste sich letztendlich aber mit dem Tagessieg begnügen. Am Pena Cabarga hatte Froome bereits im Jahr 2011 bei der Spanien-Rundfahrt einen Etappensieg gefeiert.

Laurent Didier (Trek-Segafredo) beendete die Etappe als 146. mit 11'14'' Rückstand, Jempy Drucker (BMC) wurde 152. (auf 13'10''). In der Gesamtwertung liegt Didier auf Rang 79 (1.13'49''), Drucker ist 160. (2.08'31'').